Döviz kurları güne nasıl başladı? (25 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 25 Temmuz dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı.



Bankalararası piyasada dolar/TL kritik karar öncesinde 5,70 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün 5,7370'le bu haftanın en yüksek düzeyini görmüştü.



Euro/TL de 6,36 civarında hareket ediyor.





Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Murat Uysal'la ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ekonomistler Merkez'den 2-3 puan civarında bir faiz indirimi bekliyor. Faiz indiriminin ne kadar olacağı kurun yönünde belirleyici olacak.



TC Merkez Bankası'nın kararı saat 14.00'te açıklanacak.