Döviz Kurları güne nasıl başladı? 3 Eylül 2019 Salı

ABD-Çin ticaret savaşı ve anlaşmasız Brexit ihtimalinin yarattığı küresel riskten kaçış baskısına Arjantin'in sermaye kontrollerine gitmesi de eklenirken dolar/TL 5,80 seviyesinin üzerindeki hareketine devam etti.
Türkiye'de enflasyon ağustosta beklentinin altında gerçekleşti. Tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,2'den yüzde 13,6 seviyesine geriledi.
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından kur, bugün 5,80'in altına geriledi.
Euro/TL 6,35 seviyesinde yer alıyor. Sterlin/TL ise 6,98 seviyelerinde işlem görüyor
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