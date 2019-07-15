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Döviz kurları güne nasıl başladı? (Bugün piyasalar kapalı dolar-euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 15 Temmuz 2019 Pazartesi döviz fiyatları...
Döviz kurları güne nasıl başladı? (Bugün piyasalar kapalı dolar-euro fiyatları)

15 Temmuz  nedeniyle Türkiye'de piyasaların tatil odluğu günde dolar/TL dalgalı seyrini koruyor.

Geçtiğimiz hafta, 5,75 TL bandında hareket eden ve Rusya'dan alınan S-400 teslimatının başladığının açıklanması sonrasında 5,7780'e kadar yükselen dolar, yeni haftanın ilk iş günü 5,72 TL'de işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,45 TL seviyesinde yer alıyor.

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Geride bıraktığımız haftasonu ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, görünüm de 'negatif' olarak teyit etti. Karara etki olarak, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortodoks olmayan para politikası görüşlerini ifade etmesi gösterildi. Ayrıca Rus hava savunma sistemi S-400'lerin teslimi sonrası politik belirsizliğin arttığı ifade edildi. Kararda ayrıca, ABD'nin türkiye'ye yönelik yaptırım olasılığı da ele alındı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,7500'in direnç, 5,6500'in destek konumunda bulunduğunu belirtti.

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