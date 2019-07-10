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Döviz kurları güne nasıl başladı?(10 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kurları güne nasıl başladı?(10 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

TC Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yükselen dolar/TL 5,70'li seviyelerde dengelenmeye çalışırken, yeni başkan Uysal'ın olası mesajlarını bekleyen piyasalar S-400'lerin teslim tarihinin yaklaştığı bir ortamda bir yandan da ABD ile ilişkilerin seyrini izliyor. Kur, yeni güne 5,72 TL seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 6,42 TL civarında yer alıyor.

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EURO ÜÇ HAFTANIN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen gösterge endeks dün günkü erken işlemlerde yüzde 0,1 yükseldi. Euro/dolar paritesi sınırlı kazancını geri vererek yüzde 0,1 geriledi ve 1,1206 ile 19 Haziran'dan beri en düşük seviyesinden işlem gördü.

Uzmanlar, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in desteğinin kırılması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini dile getirdi. Öte yandan, TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. 

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