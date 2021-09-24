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Döviz kurları güne yükselişle başladı; dolar 8.81

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından yükselişe geçen döviz kurları yeni günde de yükselişini sürdürüyor.
Döviz kurları güne yükselişle başladı; dolar 8.81

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından yükselişe geçen döviz kurları yeni günde de yükselişini sürdürüyor.

Dolar güne 8,81 seviyesinden başlarken, dün günü 8,76 liradan kapatmıştı. Dolar dün güne 8,63 seviyesinden başladıktan sonra Merkez Bankası'nın faiz kararıyla 8,80'ni aşmış ardından 8,76 seviyesine çekilmişti.

Euro ise güne 10,34 liradan başlarken, dün günü 10,30 liradan kapattı. Dün güne 10,11 seviyelerinden başlayan euro, faiz kararının ardından 10,30'u aşmış, ardından 10,28 seviyesine çekilmişti.

TCMB dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı kararla yüzde 19'luk politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 18 olarak güncellemişti.

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