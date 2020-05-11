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Döviz kurları haftaya nasıl başladı? (11 Mayıs 2020)

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Döviz kurları haftaya nasıl başladı? (11 Mayıs 2020)
Döviz kurları haftaya nasıl başladı? (11 Mayıs 2020)

Feride bıraktığımız hafta oldukça dalgalı seyreden dolar/TL kuru, tarihi seviyelerini 7,27'nin üzerine taşıdıktan sonra 7,07'ye kadar çekilmişti.

Kur bu sabah 7,09 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.

Sterlin ise 8.79 TL'den alıcı buluyor

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki corona virüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor.

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