Döviz kurları haftaya nasıl başladı? (11 Mayıs 2020)

Feride bıraktığımız hafta oldukça dalgalı seyreden dolar/TL kuru, tarihi seviyelerini 7,27'nin üzerine taşıdıktan sonra 7,07'ye kadar çekilmişti.
Kur bu sabah 7,09 seviyelerinde yer alıyor.
Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.
Sterlin ise 8.79 TL'den alıcı buluyor
Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki corona virüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor.
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