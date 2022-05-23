Döviz kurları ve borsa kabine beklentileriyle düştü

Bugün öğleden sonra döviz kurları ve borsada dikkat çeken düşüş görüldü. Uzmanlar, hareketin nedeni olarak akşamki kabine toplantısına ilişkin beklentilere işaret ediyor.

Döviz kurlarında ve Borsa İstanbul’da bugün dikkat çeken dalgalanma yaşanırken, uzmanlar akşam yapılacak kabine toplantısına ilişkin beklentilerin dalgalanmada etkili olduğuna işaret ediyor.

Bugün öğlen saatlerinde 17,04’ü gören Euro/TL, öğleden sonra 16,76’ya kadar geriledi. Sabah 15,97’yi gören dolar/TL de öğleden sonra 15,70’e kadar geri çekildi.

Sabah artıda açılan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de öğleden sonra eksiye geçti ve endekste düşüş yüzde 1’e yaklaştı.

YENİ ÜRÜN AKŞAM AÇIKLANABİLİR

InvestAZ Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, akşamki kabine toplantısı sonrasında enflasyona endeksli bononun açıklanabileceğine dair beklentilerin döviz kurlarında düşüş ve Borsa İstanbul’da satış getirdiğine işaret etti.

Enflasyona endeksli tahvilin gelmesi durumunda döviz kurlarında “ihracatçıyı rahatsız etmeyecek düzeyde” düşüş olabileceğini belirten Çitilci, Borsa İstanbul’da da bankacılık başta olmak üzere şirket hisselerinde satış görülebileceğini dile getirdi.

Çitilci, enflasyona endeksli borçlanma senedinde vadenin kısa olması, yani bononun kullanılması durumunda, kur korumalı mevduattan da geçişler olacağına işaret etti.

KUR KORUMALI MEVDUATA BENZER ETKİ OLABİLİR

İşlem hacimleri düşük seyrederken, TL’deki seyrin dalgalı olduğunu belirten Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Türkiye’nin lira varlıklarının çekiciliğini artırmaya yönelik bir diğer adım olarak bireysel yatırımcılar için enflasyona dayalı tahvil ihraç etmesi bekleniyor. Buradan enflasyona endeksli tahvil gibi bir ürün çıkarsa, belli bir süre kur korumalı mevduata benzer bir istikrar sağlar ve kur bu bölgede kalır” dedi.

Enflasyonun yüzde 70 üzerinde olacağını ve muhtemelen enflasyonun beli bir miktar üzerinde getiri sağlayacak olan bu enstrümana ciddi bir yatırımcı talebi oluşacağını dile getiren Erkan, yıl sonu için şu uyarıda bulundu:

“Mevcut enflasyon seviyeleri ve negatif reel faiz etkileri ve piyasanın görüşlerinin çok fazla değişkenlik içerebileceği göz önüne alındığında ise, yıl sonuna doğru TL tarafında daha yüksek bir değer kaybı etkisi görebileceğimizi düşünüyoruz.”

FAİZ FATURASI 2 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Öte yandan, hükümetin faiz indirimi operasyonu sonucu ortaya çıkan faiz faturası giderek büyüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçen hafta yayımladığı verilere göre, 2021 yılı Ağustos ayı sonunda 722 milyar TL olan iç borçlar için ilerideki ödenecek faizlerin toplamı, Nisan 2022'de 2 trilyon 53 milyar TL'ye yükseldi.

Böylece, Hazine'nin vatandaşlardan toplayacağı vergilerle ödeyeceği faiz yükü, sadece 8 ayda 1 trilyon 331 milyar TL artmış oldu.

TCMB politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e indirirken, TÜİK'in açıkladığı tüketici enflasyonu da yüzde 19,25'ten yüzde 70’e yükseldi. Bu yükseliş, sadece sabit faizli tahvil faizlerini değil, enflasyona endeksli tahviller için ödenecek faiz yükünün de hızla tırmanmasına neden oldu.

Uzmanlar, bu artışın en önemli nedeninin, bankaların sahipliğinde olan enflasyona endeksli tahvillerin yarattığı faiz yükü olduğunu, vatandaşlara yönelik enflasyona endeksli tahville bu faturanın daha da artacağını belirtiyor.