Döviz kurlarında bugün 9 Eylül 2020

Eylül 2020 Çarşamba döviz kurları
Dolar alış 7,4808 TL, satış 7,4855 TL
Euro alış 8,8100 TL, satış 8,8254 TL
Sterlin alış 9,7013, satış 9,7093 TL
9 Eylül Çarşamba Çeyrek Altın fiyatları
Çeyrek Altın fiyatı alış: 754,30 TL, satış: 763,10 TL
Eylül 2020 Çarşamba döviz kurları
Dolar alış 7,4808 TL, satış 7,4855 TL
Euro alış 8,8100 TL, satış 8,8254 TL
Sterlin alış 9,7013, satış 9,7093 TL
9 Eylül Çarşamba Çeyrek Altın fiyatları
Çeyrek Altın fiyatı alış: 754,30 TL, satış: 763,10 TL
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