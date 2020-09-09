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Döviz kurlarında bugün 9 Eylül 2020

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Döviz kurlarında bugün 9 Eylül 2020
Döviz kurlarında bugün 9 Eylül 2020

Eylül 2020 Çarşamba döviz kurları

Dolar alış 7,4808 TL, satış 7,4855 TL

Euro  alış 8,8100 TL, satış 8,8254 TL

Sterlin alış 9,7013, satış 9,7093 TL

9 Eylül Çarşamba Çeyrek Altın fiyatları

Çeyrek Altın fiyatı alış: 754,30 TL, satış: 763,10 TL

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