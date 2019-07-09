Döviz kurlarında dalgalanma devam ediyor

Geçtiğimiz hafta 5,61 seviyesinde piyasayı kapatan dolar/TL'de dalgalı seyrine devam ediyor. 8 Temmuz haftasına Merkez BankasıBaşkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından yükselişle başlayan dolar kuru bu sabah saatlerinde 5,74 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,44 TL’de yer alıyor.
Uzmanlar, kurdaki bu güçlü yükselişin, başkanın beklenmedik bir şekilde görevden alınmasının ardından Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasından kaynaklandığını belirtti.
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