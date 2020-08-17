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Doviz kurlarında hareketlilik, Sterlin 9,7 TL oldu

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Doviz kurlarında hareketlilik, Sterlin 9,7 TL oldu
Doviz kurlarında hareketlilik, Sterlin 9,7 TL oldu

Doviz kurlarında hareketlilik, Sterlin 9,7 TL oldu

 

Türkiye ekonomik verileri - 17 Ağustos 2020

Türkiye'de önümüzdeki bir ay boyunca açıklanacak ekonomik veriler ve olaylar

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Türkiye ekonomik verileri

Türkiye'de önümüzdeki bir ay boyunca açıklanacak ekonomik veriler ve olaylar

17 Ağustos Pazartesi

10:00/Konut Satışları/Temmuz/Gerçekleşen: 229,400/Önceki: 190,000
10:00/Konut Satışları (yıllık)/Temmuz/Gerçekleşen: + % 124.3/Önceki: + % 209.7
11:00/Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi/Temmuz/Gerçekleşen: - 29.7 milyar TL/Önceki: - 19.4 milyar TL

19 Ağustos Çarşamba

14:30/Konut Fiyat Endeksi (aylık)/Haziran/Önceki: + % 6.43
14:30/Konut Fiyat Endeksi (yıllık)/Haziran/Önceki: + % 23.14

20 Ağustos Perşembe

14:00/TCMB 1 Hafta Vadeli Repo Faizi (gösterge faiz)/20 Ağustos/Beklenti: % 8.25/Önceki: % 8.25
14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/14 Ağustos/Önceki: - 141 milyon dolar
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/14 Ağustos/Önceki: - 567 milyon dolar

 

21 Ağustos Cuma

10:00/Tüketici Güveni/Ağustos/Önceki: 60.9

24 Ağustos Pazartesi

11:00/Yabancı Turist Sayısı (yıllık)/Temmuz/Önceki: - % 96.0

25 Ağustos Salı

10:00/Reel Sektör Güveni/Ağustos/Önceki: 94.4
10:00/Reel Sektör Güveni-Düzeltilmemiş/Ağustos/Önceki: 100.7
10:00/Kapasite Kullanım Oranı/Ağustos/Önceki: % 70.7

27 Ağustos Perşembe

14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/21 Ağustos/Önceki:
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/21 Ağustos/Önceki:

28 Ağustos Cuma

10:00/Ekonomik Güven Endeksi/Ağustos/Önceki: 82.2
10:50/Bloomberg Ağustos Ayı Ekonomi Anketi

31 Ağustos Pazartesi

10:00/Dış Ticaret Dengesi/Temmuz/Önceki: - 2.85 milyar dolar
10:00/GSYH (yıllık)/2. Çeyrek/Önceki: + % 4.5
10:00/GSYH (çeyrek)/2. Çeyrek/Önceki: + % 0.6

 

1 Eylül Salı

10:00/İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Ağustos/Önceki: 56.9

3 Eylül Perşembe

10:00/TÜFE (aylık)/Ağustos/Önceki: + % 0.58
10:00/TÜFE (yıllık)/Ağustos/Önceki: + % 11.76
10:00/ÜFE (aylık)/Ağustos/Önceki: + % 1.02
10:00/ÜFE (yıllık)/Ağustos/Önceki: + % 8.33
10:00/Çekirdek TÜFE (yıllık)/Ağustos/Önceki: + % 10.25
14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/28 Ağustos/Önceki:
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/28 Ağustos/Önceki:

4 Eylül Cuma

14:30/Efektif Döviz Kuru/Ağustos/Önceki: 68.52

7 Eylül Pazartesi

17:30/Nakit Bütçe Dengesi/Ağustos/Önceki: - 30.8 milyar TL

10 Eylül Perşembe

10:00/İşsizlik Oranı/Haziran/Önceki: % 12.9
14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/4 Eylül/Önceki:
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/4 Eylül/Önceki:

 

11 Eylül Cuma

10:00/Cari İşlemler Dengesi/Temmuz/Önceki: - 2.93 milyar dolar

14 Eylül Pazartesi

10:00/Sanayi Üretimi (aylık)/Temmuz/Önceki: + % 17.6
10:00/Sanayi Üretimi (yıllık)/Temmuz/Önceki: + % 0.1

15 Eylül Salı

10:00/Konut Satışları/Ağustos/Önceki: 229,400
10:00/Konut Satışları (yıllık)/Ağustos/Önceki: + % 124.3
11:00/Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi/Ağustos/Önceki: - 29.7 milyar TL

16 Eylül Çarşamba

14:30/Konut Fiyat Endeksi (aylık)/Temmuz/Önceki:
14:30/Konut Fiyat Endeksi (yıllık)/Temmuz/Önceki:

17 Eylül Perşembe

14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/11 Eylül/Önceki:
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/11 Eylül/Önceki:

Daha Önce Açıklanan Veriler

4 Ağustos Salı

10:00/İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Temmuz/Gerçekleşen: 56.9/Önceki: 53.9
10:00/TÜFE (aylık)/Temmuz/Beklenti: + % 0.80/Gerçekleşen: + % 0.58/Önceki: + % 1.13
10:00/TÜFE (yıllık)/Temmuz/Beklenti: + % 12.00/Gerçekleşen: + % 11.76/Önceki: + % 12.62
10:00/ÜFE (aylık)/Temmuz/Gerçekleşen: + % 1.02/Önceki: + % 0.69
10:00/ÜFE (yıllık)/Temmuz/Gerçekleşen: + % 8.33/Önceki: + % 6.17
10:00/Çekirdek TÜFE (yıllık)/Temmuz/Beklenti: + % 10.40/Gerçekleşen: + % 10.25/Önceki: + % 11.64

 

5 Ağustos Çarşamba

14:30/Efektif Döviz Kuru/Temmuz/Gerçekleşen: 68.52/Önceki: 69.32/Revize: 69.22

7 Ağustos Cuma

14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/31 Temmuz/Gerçekleşen: - 212 milyon dolar
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/31 Temmuz/Önceki: - 69 milyon dolar

10 Ağustos Pazartesi

10:00/İsşizlik Oranı/Mayıs/Gerçekleşen: % 12.9/Önceki: % 12.8
17:30/Nakit Bütçe Dengesi/Temmuz/Gerçekleşen: - 30.8 milyar TL/Önceki: - 26.8 milyar TL

13 Ağustos Perşembe

14:30/Yabancıların Net Tahvil Yatırımları/7 Ağustos/Gerçekleşen: - 141 milyon dolar/Önceki: - 212 milyon dolar
14:30/Yabancıların Net Hisse Senedi Yatırımları/7 Ağustos/Gerçekleşen: - 567 milyon dolar/Önceki: - 69 milyon dolar

14 Ağustos Cuma

10:00/Cari İşlemler Dengesi/Haziran/Beklenti: - 3.00 milyar dolar/Gerçekleşen: - 2.93 milyar dolar/Önceki: - 3.76 milyar dolar/Revize: - 3.78 milyar dolar
10:00/Sanayi Üretimi (aylık)/Haziran/Beklenti: + % 4.7/Gerçekleşen: + % 17.6/Önceki: + % 17.4/Revize: + % 18.0
10:00/Sanayi Üretimi (yıllık)/Haziran/Beklenti: - % 5.5/Gerçekleşen: + % 0.1/Önceki: - % 19.9/Revize: - % 19.4
14:30/Gelecek 12 Ay İçin Enflasyon Beklentisi/Ağustos/Gerçekleşen: % 9.70/Önceki: % 9.33

17 Ağustos Pazartesi

10:00/Konut Satışları/Temmuz/Gerçekleşen: 229,400/Önceki: 190,000
10:00/Konut Satışları (yıllık)/Temmuz/Gerçekleşen: + % 124.3/Önceki: + % 209.7
11:00/Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi/Temmuz/Gerçekleşen: - 29.7 milyar TL/Önceki: - 19.4 milyar TL

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