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Döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor...

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Geçen hafta artış trendine giren dolar kuru yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta Merkez Bankası'nın TL'yi kısıp dövizi bollaştırma hamleleri ile toparlanmaya çalışan dolar/TL bu sabah yeni haftaya 5.97 seviyesinin hemen altında başladı...
Döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor...

Geçen hafta artış trendine giren dolar kuru yeni haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta Merkez Bankası'nın TL'yi kısıp dövizi bollaştırma hamleleri ile toparlanmaya çalışan dolar/TL bu sabah yeni haftaya 5.97 seviyesinin hemen altında başladı ardından yükselişe geçerek 6.11 seviyelerine kadar yükseldi.

Dolar/TL'nin güne 08.15'te 5,9655/5,9701 seviyesinde başlamasının ardından gün içinde 6.1181 seviyesini test etti. Dolar, saat 12:40 itibariyle 6.1105 seviyesinde yer aldı.

Avro/TL ise 6.8790'a kadar yükselirken, aynı dakikalarda 6.8730 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası önce 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verirken, ardından Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine karar verdi.

TL'de baskı sürebilir

Reuters'ın aktardığına göre İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da tekrarlanacak olması siyasi belirsizliğin sürmesine ve reformların yine rafa kalkacağı beklentilerini kuvvetlendirirken, ABD ile düzelemeyen ilişkiler ve TCMB rezervlerine yönelik endişeler de TL’de baskının sürebileceğini gösteriyor.

Türkiye’nin uzun yıllardır devam eden ekonomik reform macerası İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararının ardından muhtemelen biraz daha gecikirken, geçen yılki TL krizini tetikleyen politikaların sona erdiğini görmek isteyen yatırımcıların sabrını sınayabilir.

Analistlere göre, faiz artırımının gündeme gelmesi için TL’de geçen yılın Ağustos ayındakine benzer hızlı ve düzensiz sert bir atağın görülmesi gerekiyor.

TL’nin geçen yıl 13 Ağustos’ta dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 11’i aşmış ve dolar/TL 7.24 ile tarihi zirveyi test etmişti. Bunun üzerine TCMB Eylül ayındaki toplantısında politika faizini 625 baz puan artırmıştı.

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