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Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba

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Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba
Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba

Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba

Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba

Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba

Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba

Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba

Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba

 

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)17.8335017.8656017.8210017.89240
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)12.3627012.4434012.3059012.51800
1 DANİMARKA KRONU (DKK)2.435502.447402.433802.45310
1 EURO (EUR)18.1600018.1927018.1473018.22000
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)21.3977021.5093021.3827021.54150
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)18.4396018.5580018.4120018.58590
1 İSVEÇ KRONU (SEK)1.732301.750301.731101.75430
1 KANADA DOLARI (CAD)13.8596013.9221013.8083013.97500
1 KUVEYT DİNARI (KWD)57.7150058.4702056.8493059.34720
1 NORVEÇ KRONU (NOK)1.808001.820101.806701.82430
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)4.746204.754804.710604.79040
100 JAPON YENİ (JPY)13.0207013.1069012.9725013.15670
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