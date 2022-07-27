Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba
Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba
Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba
Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba
Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba
Döviz Kurlarında Son Durum 27 Temmuz 2022 Çarşamba
|1 AMERİKAN DOLARI (USD)
|17.83350
|17.86560
|17.82100
|17.89240
|1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
|12.36270
|12.44340
|12.30590
|12.51800
|1 DANİMARKA KRONU (DKK)
|2.43550
|2.44740
|2.43380
|2.45310
|1 EURO (EUR)
|18.16000
|18.19270
|18.14730
|18.22000
|1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
|21.39770
|21.50930
|21.38270
|21.54150
|1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
|18.43960
|18.55800
|18.41200
|18.58590
|1 İSVEÇ KRONU (SEK)
|1.73230
|1.75030
|1.73110
|1.75430
|1 KANADA DOLARI (CAD)
|13.85960
|13.92210
|13.80830
|13.97500
|1 KUVEYT DİNARI (KWD)
|57.71500
|58.47020
|56.84930
|59.34720
|1 NORVEÇ KRONU (NOK)
|1.80800
|1.82010
|1.80670
|1.82430
|1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
|4.74620
|4.75480
|4.71060
|4.79040
|100 JAPON YENİ (JPY)
|13.02070
|13.10690
|12.97250
|13.15670
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