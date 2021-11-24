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Döviz kurlarında son durum

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Dolar güne 12,84 liradan, Euro ise 14,45 liradan başladı
Döviz kurlarında son durum

Döviz kurlarında oynaklık devam ediyor.

Dün yüzde 20'ye yakın değer kazanarak 13,50 seviyesine kadar yükselen dolar, güne 12,84 lira seviyesinden başladı. Gün içinde ise öğle saatlerine doğru düşüşe geçen dolar 12,40 liranın altına kadar geriledi. Dolar ardından saat 12.01 itibariyle tekrar 12,50 lira seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor.

Güne 14,45 liradan başlayan Euro da aynı saatlerde düşüşe geçerek 14 liranın altına geriledi. Euro dün 15,20 seviyesiyle rekor tazelemişti. Euro 12.01 itibariyle 14 liranın üzerinde

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