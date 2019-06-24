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Döviz kurlarında son durum ne?

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Döviz kurlarında son durum ne?
Döviz kurlarında son durum ne?

Döviz kurlarında son durum ne?

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İstanbul seçimini 5.80'in üzerinde beklemeye geçen dolar/TL, seçim sonrası haftaya yeniden 5.73 seviyelerine çekilerek başladı. 

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi. Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu.

Kur cephesinde seçim sonrası hafta TL'nin yüzde 1'in üzerinde değer artışıyla başladı.

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