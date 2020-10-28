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Döviz kurlarında yeni rekorlar kırıldı

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Döviz kurlarında yeni rekorlar kırıldı
Döviz kurlarında yeni rekorlar kırıldı

Döviz kurlarında yeni rekorlar kırıldı

İşte saat 10:55 (KKTC saati) ile serbest piyasada  döviz kurları;

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ABD DOLARI

Ekim ayına 7,73 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, 1 Ekim’de 7,6335 lira ile son bir ayın en düşük, bugün itibariyle ise 8,2360 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Hafta başından bu yana tarihi rekorlarını tazeleyen Dolar, bugüne de rekorla başladı…

EURO

Ekim ayına 9,11 lira ile başlayan Euro kuru, 28 Eylül’de 8,8904 lira ile son bir ayın en düşük, dün ise 9,7169 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Euro kuru şu an 9,6947 liradan işlem görüyor…

İNGİLİZ STERLİNİ

Ekim ayına 9,99 lira ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 28 Eylül’de 9,7726 lira ile son bir ayın en düşük, bugün itibariyle ise 10,7511 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

İngiliz Sterlini, TL karşısında son 10 yılın en yüksek değerinde seyrediyor.

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