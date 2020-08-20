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Döviz kurlarında yukarı doğru hareketlilik yeniden başladı

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Döviz kurlarında yukarı doğru hareketlilik yeniden başladı
Döviz kurlarında yukarı doğru hareketlilik yeniden başladı

Döviz kurlarında yukarı doğüru hareketlilik yeniden başladı

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Yurt içi piyasalar: “Merkez” öncesi dolar/TL yukarıda, borsa satıcılı

BIST 100 Endeksi Çarşamba günkü güçlü yükselişinin ardından bugün yatay açılmasının ardından yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL yükselişte

Borsa İstanbul (BIST 100 ) Endeksi, güne 1.125,03 puan seviyesinden yatay başlamasının ardından düştü. Gösterge endeks, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günkü “müjde” açıklamasının ardından yükselişini hızlandırarak günü yüzde 2.95 artıda tamamlamıştı.

"Cuma günü bir müjde vereceğiz, Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını bildirdi.

Bu açıklamaların ardından borsada artan hareketlilik enerji hisselerinde yoğunlaştı. Petkim hisseleri Çarşamba günü yüzde 9.87 yükselirken, Tüpraş hisseleri yüzde 7.64 değer kazandı.

 

Zorlu Enerji günü yüzde 9.96, Aygaz yüzde 5.68 yükselişle tamamladı. Ak Enerji yüzde 9.60, Ayen Enerji yüzde 8.03 ve Naturel Gaz yüzde 9.93 değer kazandı.

Dolar/TL kuru hafta boyunca 7.3431 ile 7.4014 seviyeleri arasında dalgalanmasının ardından Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 7.2137'ye kadar çekildi. Sonrasında düşüşünün bir kısmını geri aldı. Kur, bugün sabah saatlerinde 7.30'un üzerinde seyrediyor.

Türkiye 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 4 baz puan artışla yüzde 13.73 oldu. 10 yıl vadelilerin faizi 10 bp artışla yüzde 13.92 oldu.

Para Politikası Kurulu (PPK) 14.00'te politika kararını açıklayacak. Bloomberg HT'nin anketinden çıkan sonuçlara göre piyasanın beklentisi politika faizinde değişiklik olmayacağı yönünde. Bir hafta vadeli repo faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası, kurda son dönemde yaşanan yükselişin ardından bir dizi sıkılaştırmacı adım atarak fonlama maliyetini yukarı çekiyor.

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