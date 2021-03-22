Döviz kurlarından rekor yükseliş! Döviz güne nasıl başladı?

Dolar/TL 21 Mart Pazar saat 21:38’den itibaren yüzde 16,2’ye varan yükselişle 8,3880 Türk lirasına kadar yükseldi… Dolar, geçtiğimiz haftayı 7,21 Türk lirası seviyesinde kapatmıştı… 22 Mart Pazartesi ise dolar fiyatlarında anlık dalgalanmalar sürüyor…

22 Mart Pazartesi dolar ve euro ne kadar oldu?

Asya piyasalarındaki spekülatif hareketliliğin ardından 8,38 TL'ye kadar yükselen dolar, sabah saat 08:00 itibarıyla 8,07 TL civarında hareket etti. Euro ise aynı saatlerde 9,59 TL bandında işlem gördü. Ancak Sabah saat 09:00 sıralarında dolar 7,79 TL2ye kadar gerilirken, euro ise 9,25 TL bandına kadar indi...

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Türkiye piyasası açıldığında kotasyonlar farklılaşabileceği gibi uzmanlar bu fiyatların görece çok daha düşük işlem hacimlerinde yaşandığını belirtti..

2020 yılı Kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.

Naci Ağbal'ın yerine Prof.Dr. Şahap atanmıştı. Geçtiğimiz hafta Resmî Gazete'de yayımlanan karar, Merkez Bankası’nın politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından 2 gün sonra geldi.

KAVCIOĞLU BANKALARLA TEMAS KURDU

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmasının arkasından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda yer alan bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre; Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle toplantıda kritik mesajlar paylaştı. Toplantıda Kavcıoğlu'nun TCMB’nin birincil önceliğinin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğinin vurgulandığı belirtildi.

Toplantıda Kavcıoğlu'nun verdiği diğer ana mesaj ise, yeni dönemde TCMB politikalarında herhangi bir değişiklik olmayacağı, takvim dışı para politikası kurulu (PPK) toplantısı yapılmayacağı aktarıldı…

Faydalı bir görüşmenin yapıldığını vurgulayan üst düzey bankacılar, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği belirtti.

Para Politikası Kurulu'nun daha evvel açıklanan takviminde toplanacağının ve toplantıyı öne çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının ifade edildiğini bildiren kaynaklar, bankacılık sektörünün TCMB ve Başkan Kavcıoğlu'nun uygulayacağı para politikalarına destek vereceğini ifade etti.

DOLAR DAHA YÜKSELECEK Mİ?

Bloomberg'e konuşan Coex Partners'dan Henrik Gullberg, Türk lirasının yukarı yönlü gideceğini düşünenlerin iyimserliği, Merkez Bankası’nın bir süre daha faizleri yüksek tutmasına izin verileceği beklentisine dayandığını ve Perşembe günkü toplantının arkasından durumun oldukça umut verici olduğunu kaydederken, şimdi ise bu umutların birazcık azaldığını söyledi. Gullberg, TL’nin yukarı gideceğini düşünen birilerini bulmanın çok zor olduğunu iddia etti.

Bloomberg’de yer alan habere göre; Asya’daki ilk işlemleri izleyen bir döviz işlemcisi ise açılışla beraber TL’de ciddi satışlar geldiğini ve kamu bankalarının TL destek vermek için yaptığı hamlelerin yetersiz kaldığını vurguladı.

Bazı piyasa oyuncuları, kısa vadede TL’de aşırı değer kaybına engel olmak adına kamu bankalarının ciddi şekilde müdahale etmesini beklediklerini ifade ediyor. Piyasaların açılışıyla beraber TL’den gelen sert satışlar, yatırımcıların risk iştahını olumsuz yönde etkilediğinden dolayı borsalarda da çalkantılara sebep oldu.

MSCI'ın Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını izleyen endeksi güne düşüşle başladı fakat sonrasında Cuma günkü kapanış seviyelerine doğru toparlandı.

Japonya'nın Nikkei endeksinde yüzde 1'in üzerinde düşüş görüldü. Bu düşüşte, Japon bireysel yatırımcıların değer kazanacağı beklentisiyle TL’ye yaptıkları yatırımlarda kayba uğrayacakları yönündeki kaygıların etkili olduğu ifade ediliyor.

Reuters haber ajansı, Japon küçük yatırımcıların kayıplarını artırmamak adına pozisyonlarını kapatmaları durumunda TL’deki satışların daha da artmasından endişe duyulduğunu vurguladı.

"MAKRO POLİTİKA KARARLILIKLA SÜRECEK"

Uygulanan enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika kapsamında enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana dek kararlılıkla süreceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek için uygulamayı sürdüreceklerini belirterek, piyasaların sağlıklı ve etkin işleyişini son derece önemsediklerini belirtti…

"TAVİZ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU OLMAYACAK"

Tavizin söz konusu olmadığına dikkati çeken Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını kaydederek, liberal kambiyo rejiminin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

"OLASI ŞOKLARA KARŞI DİRENCİMİZİ ARTIRACAKTIR"

Ekonomide reform paketine de işaret eden Bakan Elvan, reform paketinde bulunan eylemlerin, yapısal temelleri daha da güçlendireceğini, olası şoklara karşı direncin artacağını anlattı.