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Döviz kuru bugün ne kadar? (5 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)
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05.07.2019 10:03
Dolar - euro kaç TL? 5 Temmuz 2019 Cuma günü dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
5 Temmuz 2019 Cuma
günü
dolar
5,61 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL
ise 6,32 TL’de yer alıyor.
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