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Döviz kuru bugün ne kadar? (5 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 5 Temmuz 2019 Cuma günü dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz kuru bugün ne kadar? (5 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)

5 Temmuz 2019 Cuma günü dolar 5,61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,32 TL’de yer alıyor.

 

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