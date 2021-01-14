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Döviz mevduatı rekor kırdı

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Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Ocak haftasında 235 milyar 857 milyon dolar ile yeni rekor seviyesine çıktı.
Döviz mevduatı rekor kırdı

Geçen yıl döviz mevduatını artıran yurtiçi yerleşikler 2021 yılının ilk haftasında da yönelimlerini değiştirmedi.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Ocak haftasında 235 milyar 857 milyon dolar ile yeni rekor seviyesine ulaştı. Bir önceki haftaya göre 199 milyon dolarlık bir artış yaşandı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, yılın ilk haftası bireyler döviz mevduatını artırmayı seçerken ticari kurumlar döviz mevduatlarını azalttı. Doların 7.34 lira seviyesine kadar gerilediği yılın ilk haftasında döviz mevduatındaki yükseliş bireylerin doların seviyesini yine alım fırsatı olarak gördüğünü ortaya koydu. 

Bireylerin toplam dolar mevduatı

8 Ocak haftasında bireylerin döviz mevduatı 598 milyon dolar artarak 150 milyar 793 milyon dolara çıkarken tüzel kişilerin döviz mevduatı 399 milyon dolar gerileyerek 85 milyar 64 milyon dolara indi. Yılın son haftasında da ticari hesaplarda döviz mevduatında azalma yaşanmıştı. 

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre 31 Aralık 2020 haftasında bireylerin dolar mevduatı 86 milyon dolar artışla 76 milyar 673 milyon dolara, kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı 508 milyon dolar artışla 36 milyar 463 milyon dolara yükseldi.

Euro hesaplarının dolar karşılığı 11 milyon dolar azalışla 34 milyar 627 milyon dolara geriledi. Tüzel kişilerin dolar mevduatı da 846 milyon dolar azalarak 46 milyar 310 milyon dolara indi.

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