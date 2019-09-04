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Döviz ne kadar? İşte son kurlar...

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Döviz ne kadar? İşte son kurlar...
Döviz ne kadar? İşte son kurlar...

Döviz ne kadar? İşte son kurlar...

Yıllık enflasyonun Ağustos'ta beklentilerin altında düşüş kaydetmesi ardından dolar/TL bu sabah güne 5.73 civarında başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE Ağustos’ta %1.3 olan beklentilerin oldukça altında %0.86 artış gösterdi. TÜFE yıllık bazda ise yüzde 15.01 artarak %15.51 olan beklentilerin altında kaldı.

Enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalar odaklı bir seyir izleyen dolar/TL’de ticaret savaşları baskısı gözleniyordu. Dün güne 5.83 civarında başlayan ve veri öncesi 5.8170 seviyesinde işlem gören dolar/TL dün kademeli olarak 5.7450’ye kadar gerilemişti.

Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.7312/5.7350'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

GÖZLER PPK TOPLANTISINDA

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Enflasyondaki beklentilerin altında seyir TCMB’ye faiz indirimi için manevra alanı tanıyor. TCMB’nin bir sonraki toplantısı önümüzdeki hafta, enflasyon %15’e geriledi; politika faizi %19.75. Önümüzdeki iki aya baktığımızda enflasyondaki düşüş tek haneye doğru ilerliyor. Yani faiz indirimleri için yer var” dedi.

Bankacı TCMB’den faiz indirimlerinin devamına işaret eden verilerin TL’yi neden pozitif etkilediğine dair bir soruya ise, “TCMB’den enflasyonda önümüzdeki aylardaki düşüş öngörüsüne istinaden bu hafta enflasyonda olumsuz bir seyir izlense bile haftaya önemli bir faiz indirimi bekleniyordu. Yıllık enflasyonda beklentilerin üzerinde bir düşüşün Ağustos itibarıyla başlamış olması faiz indirimleri için bankanın elini kuvvetlendiren bir veri. Bu açıdan TL pozitif bir fiyatlama yaşanıyor” dedi.

Ağustos’ta manşet ve çekirdek enflasyonda gözlenen düşüşün yanı sıra Eylül ve Ekim’de baz etkisiyle enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyebilecek olması TCMB’nin faiz indirimi konusunda elini kuvvetlendiriyor.

Bu çerçevede ekonomistler gelecek haftaki PPK toplantısında 200-250 baz puan civarında faiz indirimi bekliyor.

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