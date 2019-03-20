Döviz ne kadar oldu?

Önceki gün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5,45 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar saat 18.30 sıralarında 5,4786 TL seviyesinde bulunurken, Euro kuru aynı dakikalarda 6,2221 TL'de, İngiliz Sterlini ise 7,2711 TL’de hareket ediyordu.

KKTC’de ise sterlin 7,30 sınırını aşarken, dolar 5,50 sınırını zorladı. Euro ise 6,25 seviyesinin üzerine çıktı.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, saat 17.00 sıralarında yüzde 0,16 düşüşle 95,83 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1,1350 seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dakikalarda 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,21 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18,64 seviyesindeydi.

Fed'in bugün sona erecek iki günlük para politikası toplantısında faiz oranı tahminlerini ya da "noktasal grafiklerini" düşüreceği ve bu yıl para politikasını çok az sıkılaştıracağı ya da hiç sıkılaştırmayacağına dair öngörüler arttı. Öte yandan toplantıda Fed'in 3.8 trilyon dolarlık tahvil bilançosunu küçültmeyi bırakma planına ilişkin daha fazla detay vermesi bekleniyor.

Küresel piyasalar nasıl yön alacak?

Türkiye’deki bankacılar dün iç veri gündeminin olmadığını küresel piyasaların da sakin bir seyir izlediğini ve sadece Türkiye içinde Hazine ihalelerinin takip edildiğini söylediler.

Hazine ihalelerinde ise getiriler ve borçlanma piyasa öngörülerine paralel gerçekleşti ve ikincil piyasada belirgin etki gözlenmedi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Her ne kadar TL'de bugün negatif ayrışma belirgin rakamlara ulaşmasa da, son bir aylık döneme bakıldığında ayrışmayı belirgin olarak görmek mümkün. Bu gelişmede TCMB'den beklenen faiz indirim trendinden ABD ile ilişkilere yönelik endişelere kadar pek çok etkenden söz edebiliriz" dedi. Aynı bankacı şöyle devam etti:

"Hazine ihalelerine baktığımızda ise beklentilere paralel bir sonuç görüyoruz. Hem borçlanma miktarı, hem de faizler olarak. Yarın (bugün) için ABD Merkez Bankası faiz kararı önemli. Küresel piyasalara da yön verebilecek bu karar son dönemde dar bir bantta sıkışan TL'de de yön belirleyici olacaktır."

Yaklaşan seçimler öncesi dolar/TL'de uzun süredir sıkışma gözlenen 5,40-5,50 bandındaki hareketin sürmesi beklenirken, yurtdışında ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlama sinyalleri vermesiyle birlikte yatırımcılar ABD'deki borçlanma maliyetlerinin bundan sonraki seyri hakkında ipuçlarını görmek için Fed'in para politikasına odaklandı.

Yatırımcılar politika yapıcıların toplantının ardından açıklanacak olan faiz tahminlerini yakından inceleyecek. Gelecek üç yıllık döneme ait faiz tahminlerini bir araya getiren ‘nokta grafiğinde’ yer alan noktaların aşağı veya yukarı doğru hareketi para politikasının yönü hakkında fikir veriyor.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB'den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş buçuk aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.