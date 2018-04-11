Döviz ne olacak?

Sürekli rekora koşan döviz konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

Döviz ile kredi borcu olanların borçlarını bir an önce yeniden TL üzerinden yapılandırması, döviz ile maaşı olmayanların ise kesinlikle döviz borcuna girmemesi şiddetle tavsiye ediliyor.

Yaşanan son gelişmeler ışığında dövizin daha çok yükseleceği, borsada ise şiddetli düşüşlerin artacağı belirtiliyor.

Bugün ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon rakamı piyasaların gün içerisinde takip edeceği en önemli veri olarak öne çıkıyor,

ABD’nin bazı Rus şirketlerine yaptırım kararıyla yeni haftaya kaos içerisinde başlayan piyasalar şimdilik kısmen sakinlemiş durumda. G10 para birimleri arasında da dolara karşı dengeli bir dağılım hakim ve öne çıkan bir para birimi yok.

EURUSD paritesi ise hafif primle be 1.2375 seviyelerinden işlem görüyor, 1.2388 ve 1.24 psikolojik sınırı parite için gün içerisinde takip edilecek direnç noktaları olarak öne çıkıyor, sonrasında ise 1.2420 seviyesi gündeme gelecektir. Olası bir geri çekilmede ise 1.2335 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama ilk ve e n önemli destek noktası olarak öne çıkıyor, kırılması durumunda ise 1.2313 ve 1.23 psikolojik sınırı pariteye destek olmaya çalışacaktır.

Trump'ın tweet'i sonrası dolar sert bir yükseliş yaşandı.

Dolar endeksi 89.18 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2382 seviyesinde...

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 14.60 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ise 13.49 seviyesinde bulunuyor.

Trump Twitter’daki mesajında, “Rusya Suriye’ye atılan tüm füzeleri düşüreceğini söyledi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyor olacaklar, güzel, yeni ve ‘akıllı!’. İnsanlarını gaz kullanarak öldüren ve bundan zevk alan hayvan ile ortak olmamalısın!” dedi.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin, ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi halinde Rusya'nın bu füzeleri vuracağı ve fırlatıldıkları yeri hedef alacağını söylemişti.

BORSADA KAYIP YÜZDE 3'Ü AŞTI

Trump'ın açıklamalarının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş göstererek yüzde 3'ü aştı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda yüzde 2.64 düşüşle 107 bin 805 puandan işlem görüyor.