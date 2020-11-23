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Döviz Ve Altın Fiyatları Yeniden Tırmanışta

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Küresel piyasalar, korona virüse (Covid-19) karşı aşılamanın aralık ayında başlayabileceğine ilişkin beklentilerle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.
Döviz Ve Altın Fiyatları Yeniden Tırmanışta

İç piyasada ise faizin yüzde 15'e çıkarılmasının ardından geçen hafta 7,51 liraya kadar gerileyen dolar yeni haftaya yüzde 2,3 prim yaparak başladı. Dolar 7,80 liradan el değiştiriyor.

Döviz kurları ve altın haftaya yukarı yönlü başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 7,69, euro ise 9,13 liradan açılış yaptı. Açılışla birlikte hızlı bir tırmanışa geçen dolar saat 10.50 itibariyle yüzde 2,30 prim yaparak 7,80 liraya yükseldi. Euro ise aynı saatte 9,26 liradan el değiştirdi.

Cuma günü dolar 7,63, euro 9,08 liradan haftayı kapatmıştı.

Yüzde 2,4 prim yapan gram altın 469, çeyrek altın 771 liradan satılıyor. Altının onsu 1875 dolar... 

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI DA ETKİLEDİ

Geçen hafta ekonomi ve hukuk alanında reform yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı ve halen süren davaları da kapsayan konuşması da döviz fiyatlarındaki hareketlilikte etkili oldu.

PİYASA EKSİ 29 MİLYARDAN GÜNE BAŞLADI

Öte yandan piyasa güne 29 milyar 603,1 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 966,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

PİYASALAR AŞIYA ODAKLANDI

Pfizer ve Biontech'in, Covid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın 13 Aralık'ta başlayabileceği açıklaması piyasalarda iyimserliği artırırken, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirler, iyimserliği törpülüyor. Avrupa'da birçok ülke tedbirleri artırırken, ABD'de eyalet bazında önlemler dikkati çekti. Asya tarafında ise Japonya'nın artan vaka sayıları nedeniyle turizm konusunda alabileceği tedbirler gündeme geldi.

COVID-19 FONU GERİLİMİ

ABD'de geçen hafta açıklanan perakende satışlar verisinin düşüşe işaret etmesi de salgının ekonomi üzerindeki etkisini tekrar hissettirmeye başladığı yorumlarına neden oldu. Cuma günü, New York'ta okulların yeniden kapatılması ve ABD'nin en kalabalık eyaleti Kaliforniya'da salgını yavaşlatabilmek için yaklaşık bir ay boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı haberinin yanı sıra ABD Hazine Bakanlığı ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki kullanılmayan Covid-19 fonlarının iade edilmesine ilişkin gerilim, borsanın satıcılı bir seyir izlemesine neden oldu. 

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fed'den Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyulan kredi programları kapsamında kullanılmayan 455 milyar dolarlık fonun iade edilmesini istedi. 

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, dolar endeksi ise analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 92,1'den gelen tepki alımlarıyla 92,3 seviyesinde dengelendi. 

Avrupa tarafında, geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen borsalar, cuma günü sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,27 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise 1,1850-1,1900 dar bandında dalgalı bir seyir izledi.

Bugün Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 ve Güny Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 değer kazandı. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi. 

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