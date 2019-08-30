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Döviz ve altın güne nasıl başladı?

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,44 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,32, dolar/TL yüzde 1,13, Avro/TL yüzde 1,06 değer kazandı.
Döviz ve altın güne nasıl başladı?

BIST 100 endeksi, en yüksek 97.448,05, en düşük 95.291,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,44 azalışla 96.718,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,32 artışla 289,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,27 kazançla 1.924,00 lira oldu. Geçen hafta 455,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 470,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,13 değer kazanarak 5,8320 liraya, Avro da yüzde 1,06 artarak 6,4540 liraya yükseldi.

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