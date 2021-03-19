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Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

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Dolar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın verdiği mesajlar sonrası 7.50 kritik seviyesinin altına çekildi.
Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

Dolar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın verdiği mesajlar sonrası 7.50 kritik seviyesinin altına çekildi. Kur yeni günde Merkez Bankası’nın (TCBM) faiz kararı sonrasında sert düşüş göstererek iki haftanın en düşük seviyesi olan 7.32 seviyesine kadar çekildi. İşte döviz kurlarında son durum..

 

Piyasalar için Mart ayının en önemli haftasının iki kararı geldi. 17 Mart'ta Fed, Açık Piyasa Komitesi toplantısı (FMOC) gerçekleşti. Toplantının ardından Fed, faiz kararını açıkladı. Buna göre faiz değişmeyerek, %0,00 - %0,25 aralığında sabit kaldı.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) Mart 2021 toplantısı Naci Ağbal başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çekti.

Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında sert düşerek 7.28 liraya kadar çekildi. Bu seviye son iki haftanın en düşük seviyesi olarak dikkat çekerken, kur en son 2 Mart tarihinde 7.2702 seviyesini görmüştü. 18 Mart Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı gün dolar kuru 7.49 seviyesinden giriş yaparken, en yüksek 7.56 lirayı test etti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 19 MART 2021

Bigpara’dan alınan son verilere göre döviz piyasasında son durum şöyle:

İngiliz Sterlini 10,21 TL
Amerikan Doları 7,32 TL
Euro  8,74 TL
İsviçre Frangı 7,92 TL
Japon Yeni 0,06 TL
Suudi Arabistan Riyali 1,95 TL
Norveç Kronu 0,86 TL
Danimarka Kronu 1,17 TL
Avustralya Doları 5,68 TL
Kanada Doları 5,88 TL
İsveç Kronu 0,86 TL 

Altın Fiyatları

Altın fiyatları, Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.  Yatırımlarını altından yana kullananlar son dakika altın fiyatlarını takip ediyor. Haftanın son işlem gününde altın piyasasındaki güncel durum netleşti. Dolar kuru ve ons altın kaynaklı değişimler bu hafta da altın fiyatlarında iniş çıkışlara neden oldu. FED faiz kararı ve Merkez Bankası faiz kararlarından sonra altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. İşte 19 Mart 2021 tarihli altın fiyatları..

CANLI ALTIN FİYATLARI 19 MART 2021

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.732,31 dolar

Satış: 1.733,50 dolar

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 408,47 lira

Satış: 408,55 lira

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 668,57 lira

Satış: 677,42 lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.764,00 lira

Satış: 2.701,00 lira

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