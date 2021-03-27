Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 27 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,0791
Dolar satış: 8,0815
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,5545
Euro Satış: 9,5690
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 9,5690
Pound satış: 11,2417
GRAM ALTIN NE KADAR?
450.19 TL
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