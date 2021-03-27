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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

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Döviz fiyatları  hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor.
Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

Döviz fiyatları  hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar  kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 27 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR NE KADAR? 
Dolar alış: 8,0791

Dolar satış: 8,0815

EURO NE KADAR? 
Euro alış: 9,5545

Euro Satış: 9,5690

POUND (STERLİN) NE KADAR? 
Pound alış: 9,5690

Pound satış: 11,2417

GRAM ALTIN NE KADAR? 

450.19 TL
 

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