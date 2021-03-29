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Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

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Dolar kuru, geçen hafta Merkez Bankası yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası yaşadığı yükselişin ardından haftaya 8 TL'nin üzerinde başlıyor.
Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

Dolar kuru, geçen hafta Merkez Bankası yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası yaşadığı yükselişin ardından haftaya 8 TL'nin üzerinde başlıyor.

29 Mart sabahı dolar kuru 8.0777 seviyesinde güne başlıyor.

Euro:9.50 TL

Sterlin: 11.15 TL

Gram Altın:447 TL

 

Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından 7.20 seviyesindeki kur 8.50'ye kadar gelmiş, haftayı 8.10 seviyesinde kapatmıştı. 29 Mart haftasında piyasalarda olası bir kabine değişikliğine yönelik gelişmeler izlenirken veri tarafında ise sakin bir hafta var.

 

Paskalya nedeniyle yurt dışı piyasalarda kısa bir hafta olacak, öne çıkan en önemli veri ise ABD'den gelecek istihdam rakamları olacak.

Hatırlanacağı üzere Fed son toplantısında, 10 yıllıklardaki yükseliş nedeniyle erkene çekilen faiz artışı beklentisini istihdam piyasasını olumsuz etkileyeceği nedeniyle reddetmişti.

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