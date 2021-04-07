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Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

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Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor.
Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 7 Nisan 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,1484

Dolar satış: 8,1501

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,6697

Euro Satış: 9,6973

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,2547

Pound satış: 11,3066

Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 455,39

Satış: 455,46

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 725,00 TL'den Satış: 750,00 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.900,00

Cumhuriyet altını satış: 2.988,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.450,00

Yarım altın satış: 1.500,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 2.999,85

Tam altın satış: 3.075,56

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 2.987,00

Ata altın satış: 3.067,00

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