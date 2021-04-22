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Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

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Döviz ve Altın güne nasıl başladı?
Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

Dolar:8.19 TL

Euro:9.87 TL

Sterlin: 11.43 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 22 Nisan 2021 Perşembe günü 472,49 lira seviyelerinden işlem görüyor. 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 758 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 781 lirada konumlandı. 

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Satış fiyatında bir süre önce 3 bin lira barajını aşan Cumhuriyet altını son dönemdeki artışla birlikte buradaki konumunu da güçlendirmiş oldu. 22 Nisan 2021 Perşembe günü Cumhuriyet altını 3 bin 20 liradan alınırken 3 bin 108 liradan da satışa sunuluyor.

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