Döviz ve Altın güne nasıl başladı?

Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün 749 liradan alınırken 773 liradan da satışa sunuluyor.

30 Nisan günü dolar 8,21 TL euro ise 9,96 TL.

Sterlin 11.50 TL'den işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün 749 liradan alınırken 773 liradan da satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı ise 30 Nisan 2021 Cuma günü 467 lira seviyelerinde yer alıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 978 liradan alınırken 3 bin 079 liradan da satışa sunuluyor