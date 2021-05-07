Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

ALTIN FİYATLARI 7 MAYIS 2021

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün 775 liradan alınırken 801 liradan da satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı ise 7 Mayıs 2021 Cuma günü 484 lira seviyelerinde yer alıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran cumhuriyet altını ise Bigpara’dan alınan son verilere göre bugün 3 bin 84 liradan alınırken 3 bin 194 liradan da satışa sunuluyor.