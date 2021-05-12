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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?
Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

Güne 8,2824 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,29 artışla 8,3034 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,2552, en yüksek 8,3232 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,2779 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?

Güne 10,0667 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 10,0857 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,0247, en yüksek 10,1597 seviyelerini gören Euro, günü 10,0901 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?

Güne 11,7638 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,01 artışla 11,7412 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,6787, en yüksek 11,8054 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,7359 seviyesinde kapattı.

Altın Fiyatları

 

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI

Güne 489,52 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 488,56'dan işlem görüyor. Dün en düşük 485,84, en yüksek 491,28 seviyelerini gören Gram Altın, günü 489,58 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Güne 803,11 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 801,44'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 802,33 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI

Güne 1.606,23 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 1.603,07'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.604,66 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI

Güne 3.180,05 ile başlayan Tam Altın, bugün 5 itibarıyla %0,08 azalışla 3.174,91'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI

12 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.065,63 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.006,32 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Güne 3.270,69 ile başlayan Cumhuriyet Altını, saat 07:46 itibarıyla %0,09 azalışla 3.265,03'dan işlem görüyor.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI

Güne 3.270,69 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,09 azalışla 3.265,03'dan işlem görüyor.

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