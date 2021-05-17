Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,4424
Dolar satış: 8,4522
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,2468
Euro Satış: 10,2630
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,8975
Pound satış: 11,9184
Altın piyasasında haftanın ilk gününde de geçtiğimiz günlerde yaşanan yukarı yönlü değişimin etkileri sürüyor. Son dönemde yaşanan artışla birlikte 500 lira barajını aşan gram altın bu seviyenin üzerindeki konumunu devam ettiriyor. İşte altın piyasasında Pazartesi gününe ait son veriler…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Dolar kurunun 8,45 lira seviyelerinde yer alması ve ons altının yüzde 0.93 değer kazanarak bin 843 dolara yükselmesiyle birlikte gram altın 502 liraya ulaştı. Haftanın ilk gününde gram altın 502,15 TL’de konumlandı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altın yatırımcısının tercihlerinden olan çeyrek altın bugün 804 liradan alınırken aynı dakikalarda 830 liradan satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Son dönemdeki artışla beraber 3 bin liranın üzerindeki konumunu iyice güçlendiren cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 198 liradan alınırken 3 bin 306 liradan da satışa sunuluyor.
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