Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

Altın piyasasında haftanın ikinci gününde de geçtiğimiz günlerde yaşanan yukarı yönlü değişimin etkileri sürüyor. Son dönemde yaşanan artışla birlikte 500 lira barajını aşan gram altın bu seviyenin üzerindeki konumunu devam ettiriyor mu? İşte altın piyasasında 18 Mayıs Salı gününe ait son veriler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dolar kurunun 8,32 lira seviyelerinde yer alması ve ons altının yüzde değer kazanarak bin 867 dolara yükselmesiyle birlikte gram altın 500 liraya ulaştı. Haftanın ikinci gününde gram altın 500 TL’de konumlandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının tercihlerinden olan çeyrek altın bugün 797 liradan alınırken aynı dakikalarda 823 liradan satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son dönemdeki artışla beraber 3 bin liranın üzerindeki konumunu iyice güçlendiren cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 168 liradan alınırken 3 bin 278 liradan da satışa sunuluyor.