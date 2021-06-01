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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?
Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

Güne 8,4997 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,05 artışla 8,4964 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,4919 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?

Güne 10,3977 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,07 artışla 10,3949 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3872 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?

Güne 12,0851 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,26 artışla 12,1026 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0718 seviyesinde kapattı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 1 Haziran 2021 Salı günü 521,49 lira seviyelerinden işlem görüyor. 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 837 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 859 lirada konumlandı. 

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Satış fiyatında bir süre önce 3 bin lira barajını aşan Cumhuriyet altını son dönemdeki artışla birlikte buradaki konumunu da güçlendirmiş oldu. 1 Haziran 2021 Salı günü Cumhuriyet altını 3 bin 326 liradan alınırken 3 bin 425 liradan da satışa sunuluyor.

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