Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gramı bugün 500 liradan işleme alınıyor. Gram altında şu an itibarıyla biraz düşüş söz konusu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı bugün 811,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 827,10 lirada konumlanmış durumda.
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın üstüne çıkan Cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.239,70 satış fiyatı ise 3.295,70 TL.
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı bugün 1.622,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.653,10 lirada konumlanmış durumda.
22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 453,54 satış fiyatı ise 455,65 liradan işlem görüyor.
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