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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?
Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

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Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Güne 502,51 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 501,69'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 502,67 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Güne 824,43 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 823,09'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 817,59 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Güne 1.648,86 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,07 azalışla 1.646,17'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.637,34 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Güne 3.264,45 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 3.259,20'dan işlem görüyor. Dün Tam Altın, günü 3.264,67 seviyesinde kapattı.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Güne 3.357,49 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 3.352,07'dan işlem görüyor. Dün Cumhuriyet Altını, günü 3.365,00 seviyesinde kapattı.

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