Döviz ve Altın güne nasıl başladı? Sert düşüşler yaşanıyor!

Dolar kuru hafta boyunca sert dalgalanarak 8.45'i test etse de TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yatırımcı toplantıları ve sıkı para politikası mesajları sonrası 8.15 altına geriledi.

Dolar kuru hafta boyunca sert dalgalanarak 8.45'i test etse de TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun yatırımcı toplantıları ve sıkı para politikası mesajları sonrası 8.15 altına geriledi. 2 Nisan sabahı dolar/TL 8.13 seviyesinde. Piyasaların Paskalya nedeniyle kapalı olduğu günde ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun sıkı para politikasını öne çıkaran açıklamalarının ardından dolar kuru yönünü aşağı çevirirken, hafta başında 8.45 üzerini test eden dolar/TL haftanın son işlem gününe 8.12 seviyesinde giriyor.

Küresel piyasaların büyük bölümünün Paskalya nedeniyle kapalı olduğu günde veri gündemi zayıf ancak borsalar kapalı olmasına rağmen açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi izleniyor. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde gelmişti.

İçeride ise TCMB, finans dışı firma net döviz pozisyonunu açıklayacak ve ilk çeyrek dönem için 'Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlanacak

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