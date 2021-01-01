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Döviz yıla nasıl başladı?

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Bu hafta döviz kurları 2020 yılının son açılışını yaptı. Dün itibarıyla döviz kurlarının yıllık karnesi netleşmiş oldu. Döviz kurları 2020 yılını düşüşle kapattı. 
Döviz yıla nasıl başladı?

Bu hafta döviz kurları 2020 yılının son açılışını yaptı. Dün itibarıyla döviz kurlarının yıllık karnesi netleşmiş oldu. Döviz kurları 2020 yılını düşüşle kapattı. 

Bugün ise dolar/TL kurunda düşüş eğilimi sürmekle birlikte 7.43 seviyesinde seyrediyor.

 Çok olağanüstü bir haber gelmediği sürece Dolar/TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kalmasını bekleniyor.

1 OCAK 2021 SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI
Amerikan Doları 7,4031
Euro  9,0274
İngiliz Sterlini 10,16 TL
 

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