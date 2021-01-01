Döviz yıla nasıl başladı?

Bu hafta döviz kurları 2020 yılının son açılışını yaptı. Dün itibarıyla döviz kurlarının yıllık karnesi netleşmiş oldu. Döviz kurları 2020 yılını düşüşle kapattı.
Bugün ise dolar/TL kurunda düşüş eğilimi sürmekle birlikte 7.43 seviyesinde seyrediyor.
Çok olağanüstü bir haber gelmediği sürece Dolar/TL kurundaki yükselişlerin sınırlı kalmasını bekleniyor.
1 OCAK 2021 SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI
Amerikan Doları 7,4031
Euro 9,0274
İngiliz Sterlini 10,16 TL
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.