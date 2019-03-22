Döviz yükselmeye devam ediyor! TL STG karşısında bir günde %7,5 değer kaybetti!

Döviz yükselmeye devam ediyor!

TL STG karşısında bir günde %7,5 değer kaybetti!

TCMB Yetkilisi: Son dönemdeki rezerv rakamları olağandışı değil

Bloomberg’e bilgi veren bir TCMB yetkilisi son dönemde açıklanan rezerv rakamları ile ilgili olağan dışı bir durum olmadığını, TCMB’nin rezerv biriktirme politikasının devam ettiğini söyledi.

Yetkili, Hazine adına gerçekleştirilen dış borç ve diğer cari Döviz ödemeleri, Hazine’nin yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği döviz cinsi borçlanmaları, enerji ithalatçısı kamu kuruluşlarına yapılan döviz satışları, ihracat reeskont kredileri ile bankaların yabancı para ve Türk lirası zorunlu karşılıkları için TCMB nezdinde tutulan döviz hesaplarındaki hareketlerin dönem dönem rezervlerde hızlı değişimlere yol açabildiğini belirtti

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili bu kapsamda, son dönemde yaklaşık 5,3 milyar doları tutarında dış borç ödemesi ve enerji ithalatçısı kurumlara döviz satımı yapıldığını ifade etti

Yetkili ayrıca TL depo karşılığı döviz depo ihaleleri, teminat döviz depo işlemleri ve döviz karşılığı TL swap imkanı gibi politika araçları kapsamındaki döviz hareketlerinin de rezervlerde geçici dalgalanmalara yol açabildiğini kaydetti

Ayrıca rezervlerde farklı para birimlerinin ve altının, dolar karşısındaki değer değişimleri kaynaklı değerleme etkilerinin de olabileceğini belirten yetkili bu nedenle rezerv rakamlarındaki dalgalanmanın geçici olduğunu öne sürdü