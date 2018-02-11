Dövizciden fazla para alınca tutuklandı

Dövizciden 22 bin 290 bin 500 yerine 71 bin 900 tl alınca tutuklandı.

Polis bülteninde yer alan habere göre, Alsancak’ta D.G (E-55) kimlikli kişi, döviz bürosuna giderek, 4 bin 205 Sterlin’i bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanı sterlini yanlışlıkla 13 bin 565 olarak hesaplayarak, 71 bin 895 TL ödeme yaptı. Bu yanlışlığa ses çıkarmayarak parayı alan D.G. tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre 8 Şubat’ta Girne’de bir internet cafede cep telefonu çaldığı tespit edilen T.A. da tutuklandı.

Bu arada Girne’de dün 114 miligram alkollü olduğu tespit edilen C.T. (E-39), istediği yere götürmediği gerekçesiyle taksi şoförü Şahin Karaçor’u darp ederek omurga kemiğini kırdı. Olayla ilgili C.T. tutuklandı.