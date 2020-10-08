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Dövizde bir rekor daha

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Dövizde son durum ne? Dolar 8'e dayandı
Dövizde bir rekor daha

Dün, 7,8940 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7,8845'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla tarihin en yüksek seviyesi olan 7,91'den işlem görüyordu.Şu saatlerde Dolar/TL 7,93'e dayandı

EURO DA REKOR KIRDI
Dolardaki yükselişe paralel olarak artışını sürdüren euro da 9,32 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

TL 2020’nin başından bu yana yüzde 25 değer kaybetti. Dolara karşı en çok değer kaybeden para birimlerinden birisi olan TL, Merkez Bankası’nın aldığı önlemlere rağmen değer kaybetmeye ve döviz karşısında erimeye devam ediyor.

Kırılgan bir ekonomiye sahip Türkiye’de, dövizin yükselişi fakir halkın geçimini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İthalata dayalı bir ekonomiye sahip Türkiye’de, ithalatta kullanılan uluslararası para birimi dolar nedeniyle mal ve hizmetlerde önlenemez fiyat yükselişi sürüyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

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