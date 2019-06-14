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Dövizde dalgalanma devam ediyor

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Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Haziran 2019 dolar - euro fiyatları)
Dövizde dalgalanma devam ediyor

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Bankalararası piyasada dün 5,9030 seviyelerini test eden dolar haftanın son işlem gününde 5,89TL'de yer alıyor.

Euro/TL ise 6,65 TL’den işlem görüyor.

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ABD ile ilişkiler piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.  Dün Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Savunma Bakanlığının Milli Savunma Bakanlığına yazdığı mektup çerçevesinde devam eden tartışmalar olduğuna işaret ederek "Bölgesel ve küresel belirsizlik, kaos ve gerilim ortamında bu ortamı teşvik eden siyasi yaklaşımlar karşısında Türkiye, barışın, istikrarın, huzurun ve karşılıklı saygının merkezde olduğu bir dış politikayı izlemektedir. Biz adımlarımızı atarken her şeyin iç içe geçtiği, bütün dinamiklerin birbirini etkiler hale geldiği bir dünyada ulusal çıkarlarımızı esas alan bir dış politika izliyoruz." açıklmasında bulundu.

Dolar/TL, Fed'den faiz indirim beklentilerinin gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk iştahını artırmasıyla ay başından bu yana 6'lı seviyelerden yönünü aşağı çevirmişti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,8950'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.

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