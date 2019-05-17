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Dövizde dalgalanma sürürüyor

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Dolar/TL geniş bantta sert dalgalanmaların ardından bu sabah güne 6.10 TL'nin hemen altında başladı
Dövizde dalgalanma sürürüyor

 

Dolar/TL saat 09:16’de 6.0761 seviyesinden işlem görüyor. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’den yapılan açıklamaların “TL negatif” olduğunu belirtirken bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Moody’sin negatif etkisi hissedildi. Ancak zaten olumlu bir görüş beklenmediği için negatif etki de sınırlı” dedi.

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Moody's'ten Türkiye açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s kıdemli analisti Yves Lemay kredi notunun tekrar düşürülmemesi için Türkiye’nin kapsamlı ve güvenilir bir ekonomik plan ortaya koyması gerektiğini söylemişti.

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu geçen yıl Ağustos ayında Ba3 ile yatırım yapılabilirin üç kademe altına indirdi. Kredi notunun sahip olduğu negatif görünüm gelecek 12-18 ay içerisinde notun indirilme ihtimali olduğunu gösteriyor.

Öte yandan bankacılar TCMB’nin açıkladığı beklenti anketinde geleceğe yönelik tahminlerin daha da kötüleştiğinin görüldüğüne de dikkat çektiler. Beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16.23’ten yüzde 16.68’e yükselirken büyüme beklentisi 2019 için yüzde 0.6’tan yüzde 0.3’e geriledi. Anket TCMB faiz indirimi beklentilerinin ötelendiği de teyit etti.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek bütçe genişletici adımlar, yerel seçimlerin tekrarı kararı, son dönemde yavaşlasa da lokallerin altı aydır aralıksız döviz biriktirme eğilimi, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

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