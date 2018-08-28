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Dövizde dalgalanma sürüyor

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dolar, euro ve stterlinde dalgalanma sürüyor. İşte güncel kurlar
Dövizde dalgalanma sürüyor

Dün 6.30'u gören dolar/TL kuru, yeni güne 6.20 seviyesinde başladı.

Bankalararası piyasada dolar kuru, 6.20 lira civarında hareket ediyor.

Kur dün gün içinde 6,30'a kadar yaklaşmştı.

Euro/TL de 7,20'nin altında işlem görüyor.

Sterlin ise 8,03 seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda dolar, ABD ve Meksika'nın NAFTA anlaşmasını değiştirmek için uzlaşmasının ardından ABD ile ticaret ortakları arasındaki gerilimin azalacağı beklentisiyle dün dört haftanın dip seviyesini gördükten sonra bugün yatay seyrediyor.

Dolar endeksi dün 94.779'a geriledikten sonra bugün 94.847'de bulunuyor. Dolar endeksi 15 Ağustos'ta bir yılın zirvesini görmesinden bu yana yüzde 2'nin üzerinde değer yitirdi.

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