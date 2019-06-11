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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Dövizde dalgalanma sürüyor

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11 Haziran 2019 Salı günü dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Altın fiyatları Kapalıçarşı’da bu sabah ne kadar?
Dövizde dalgalanma sürüyor

Dolar Bugün Kaç Lira?

Dolar kuru dün Türkiye – ABD ilişkilerindeki olumsuz gelişmelerden dolayı 5.85 lira seviyelerinden güne başlamıştı. Ancak küresel piyasalarda görülen iyimser hava doların günün devamında bir miktar denge bularak 5.80 lira civarına inmesine neden oldu. Dolar kurunun yarın Amerika’da açıklanacak olan enflasyon rakamları ve Türkiye’de Merkez Bankası’nın PPK toplantısından nasıl etkileneceği merak ediliyor. Dolar bu sabah erken saatlerde 5.7901 lira olarak gözlemlendi.

Euro Bugün Kaç Lira?

Euro kuru dün yeni haftaya 6.56 lira civarından başlamıştı. Yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından düzenlenecek olan Para Politikası Kurulu toplantısından faizlerle ilgili nasıl bir karar çıkacağı yurtiçi piyasaları ve yatırımcılar tarafından bekleniyor. PPK toplantısının ardından yapılacak açıklama piyasalar ve döviz kurları açısından önem taşıyor. Euro bu sabahşu dakikalarda 6.559 lira olarak yurtiçi serbest piyasalarında yer alıyor.

Altın Fiyatları Bugün Kaç Lira?

Kapalıçarşı’da altın fiyatları, altın yatırımcısının ilgi odağında olmaya devam ediyor. Bir süredir aralıksız kazandıran altın bugün kaç lira? Gram altının fiyatı bu sabah 247.34 lira olurken, çeyrek altın satış fiyatı 404.88 lira olarak göze çarpıyor. Altının onsu 1.328,70 dolar oldu. Cumhuriyet altını fiyatı bugün güne 1.666 liradan başlıyor. Yarım altın fiyatı 809.90 lira. 22 ayar altının gramı serbest piyasada 225.88 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul – BIST 100 Bugün Kaç Puan?

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi dün yatırımcısına kazandırdı. Bu sabah gerçekleşecek ilk işlemler yatırımcılar tarafından merak ediliyor. BIST 100 bu sabah ilk alım satım işlemlerine 94.103 puanla başlayacak.

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