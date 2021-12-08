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Dövizde hareketlilik.. 1 Sterlin 18 TL 25 Kuruş

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Dövizde hareketlilik.. 1 Sterlin 18 TL 25 Kuruş
Dövizde hareketlilik.. 1 Sterlin 18 TL 25 Kuruş

Dövizde hareketlilik.. 1 Sterlin 18 TL 25 Kuruş...

İşte serbest piyasada döviz kurları;

doviz_kuru.png

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