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08.12.2021 19:41
Dövizde hareketlilik.. 1 Sterlin 18 TL 25 Kuruş
Dövizde hareketlilik.. 1 Sterlin 18 TL 25 Kuruş...
İşte serbest piyasada döviz kurları;
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