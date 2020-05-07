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Dövizde hareketlilik sürüyor

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Dövizde hareketlilik sürüyor
Dövizde hareketlilik sürüyor

Hafta başında 7,10'u aşan dolar/TL kuru, dün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,19'un üzerine tırmandı.

Dolar/TL'de bugün de yükseliş sürüyor.

Dolar kuru şu sıralarda 7,21 TL'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro ise 7,79 TL'den işlem görüyor.

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