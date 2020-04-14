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Dövizde hareketlilik yaşanıyor

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Dövizde hareketlilik yaşanıyor
Dövizde hareketlilik yaşanıyor

Dövizde hareketlilik yaşanıyor..

İNGİLİZ STERLİNİ

Nisan ayına 8,29 lira ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 19 Mart tarihinde 7,5192 lira ile son bir ayın en düşük, bugün itibariyle ise 8,5304 lira ile 2018'deki döviz krizinden bu yana en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %0,57 değişim gösteren İngiliz Sterlini kuru şu an 8,5304 liradan işlem görüyor.

EURO

Nisan ayına 7,32 lira ile başlayan Euro kuru, 24 Nisan tarihinde 6,9285 lira ile son bir ayın en düşük, bugün itibariyle ise 7,4265 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %-0,03 değişim gösteren Euro kuru şu an 7,4265 liradan işlem görüyor.

AMERİKAN DOLARI 

Nisan ayına 6,78 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, 17 Mart tarihinde 6,3969 lira ile son bir ayın en düşük, bugün itibariyle ise 6,7954 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %-1,24 değişim gösteren Amerikan Doları kuru şu an 6,7954 liradan işlem görüyor.

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