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Dövizde hareketlilik yaşanıyor... Sterlin 10,25 TL, Dolar 7,90, Euro 8,30

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Dövizde hareketlilik yaşanıyor...
Dövizde hareketlilik yaşanıyor... Sterlin 10,25 TL, Dolar 7,90, Euro 8,30

Liranın Çarşamba günü gelişen ülke paralarından negatif ayrışması sonrasında kur, gücünü koruyor

Türk Lirası'nın, Çarşamba gününü diğer gelişen piyasa paralarından negatif ayrışarak tamamlamasının ardından kur, gücünü koruyor.

Dün 7.8850 seviyesinden kapatan kur, sabah saatlerinde 7.88 üzerinde kaldı. Dolar/TL TSİ 10.00'da kapanışa yatay 7.8857 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL yüzde 0.24 artıda 9.2965 oldu. Sterlin/TL yüzde 0.31 yükselişle 10.2180'den alıcı buldu.

Kurda bir yıllık işlem aralığı 7.8918 - 5.6855 seviyeleri arasında. Dolar/TL'nin 1 aylık yıllık hareketli ortalaması 7.5901, 50 günlük 7.4561 ve 100 günlük hareketli ortalaması 7.1474'te bulunuyor.

ABD Doları'nın önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0.18 düşüşle 1,170.27 puan oldu. Euro/Dolar yüzde 0.09 artıda 1.1773, dolar/yen paritesi fazla değişmeyerek 105.99 seviyesinden işlem gördü.

Kurun üç aylık tarihi volatilitesi yüzde 11.89, üç aylık ima edilen volatilitesi yüzde 19.20 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye Cumhuiyet Merkez Bankası (TCMB) 14.30'da menkul kıymet ile para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Geçen haftanın verilerine göre yabancılar, 25 Eylül haftasında hisselerde net alıcı tahvillerde net satıcı idi.

Saat 10:20 itibarı ile döviz kurları şöyle;

doviz-016.png

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